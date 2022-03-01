В Госдуме предположили, когда западные фильмы вернутся в российские кинотеатры

Крупнейшие американские кинокомпании заявили об отмене ближайших премьер в российских кинотеатрах. В частности, речь идет о таких гигантах, как Walt Disney Company, Sony, а также Warner Bros. Студии не уточнили, как долго продлятся ограничения. Разбираемся, какие фильмы не попадут в отечественный прокат, а также когда российские зрители смогут с ними ознакомиться.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кина не будет

В Walt Disney Company приняли решение отменить премьеры своих лент в России. В заявлении компании сказано, что мера коснется в том числе мультфильма от студии Pixar "Я краснею". Его показ в отечественных кинотеатрах должен был стартовать 10 марта. Отмечается, что дальнейшие шаги по этому вопросу примут "исходя из того, как будет развиваться ситуация".

Об отмене крупной премьеры в России сообщила и студия Warner Bros. Таким образом, на российские экраны не выйдет фильм "Бэтмен", главного героя в котором исполнил Роберт Паттинсон. Компания сняла картину с проката незадолго до премьеры, которая была намечена на 2 марта, пообещав следить за развитием ситуации.





из заявления Warner Bros. В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма "Бэтмен" в России.

К Walt Disney Company и Warner Bros. присоединилась и студия Sony. В компании заявили, что приостанавливают запланированные к выходу в прокат фильмы. В частности, речь идет об очередной экранизации комиксов Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли. На экраны российских кинотеатров лента должна была выйти 24 марта.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что сложившаяся ситуация поспособствует развитию российской киноиндустрии.

"Конечно, наши кинопрокатчики потеряют некоторую часть своей прибыли. Но для российской киноиндустрии, очевидно, будет возможность проявить себя. Природа не терпит пустоты, поэтому освободившееся место все равно будет заполняться. А западные компании понесут очень серьезные издержки", – считает депутат.

По словам Шолохова, в сложившихся условиях власти прорабатывают меры поддержки для российских кинотеатров.





Александр Шолохов первый зампред комитета Госдумы по культуре Я не могу сказать о готовых решениях. Но этот вопрос обсуждается, в том числе и в комитете по культуре мы это обсуждали уже неоднократно. Думаю, это обязательно будет как в тех экономических пакетах, которые уже начали публиковаться и доводиться до реализации, так и в следующих.

Вместе с тем, по мнению депутата, от того, что некоторые американские блокбастеры и мультфильмы не выйдут в российских кинотеатрах, культурный уровень отечественной публики точно не пострадает.



Навредят сами себе?

Американские киностудии начали отказываться от проката своих фильмов в России

Шолохов считает, что западное кино справедливо критикуют из-за тех ценностей, которые оно несет.

"Если говорить о Disney 50-летней давности и вспоминать фильмы начиная от "Бэмби" и последующие, то это действительно добрейшие детские мультики. Причем их с удовольствием смотрели и взрослые", – рассуждает он.





Александр Шолохов первый зампред комитета Госдумы по культуре Сейчас, когда в мультфильмах уже есть вещи вплоть до рекламы нетрадиционных отношений, я не считаю, что мы многое потеряем в плане воспитания наших детей от того, что нам не дадут их смотреть.

В конечном счете западное кино вернется на российские киноэкраны, прогнозирует депутат. В первую очередь это произойдет из-за того, что студии осознают потери от принятых решений, заявил Шолохов.

"Сейчас они продемонстрировали такую позицию. Дальше студии посмотрят на убытки, увидят нормализацию ситуации, а я глубоко убежден, что она нормализуется с течением времени и станет очевидна бессмысленность этих шагов", – объясняет депутат.

Киновед и кинокритик Сергей Кудрявцев в беседе с Москвой 24 согласился, что перенос премьер в первую очередь бьет по самим западным компаниям.





Сергей Кудрявцев киновед и кинокритик Россия – одна из лидеров в мире по сборам американских фильмов. Уже давно западное кино на внутреннем рынке, то есть в США, не способно себя окупить. В особенности это касается дорогостоящих фильмов. Они окупаются только за счет мирового проката. Если такой большой рынок, как Россия, будет исключен, западные студии потеряют довольно существенные средства.

По мнению Кудрявцева, примеру студий, которые объявили о переносе своих премьер в России, могут последовать и другие компании.

"Как говорится, дурной пример заразителен. Кроме того, на Западе есть существенное политическое и общественное давление. Думаю, скоро все студии выстроятся в одну линейку и объявят о подобных мерах", – прогнозирует эксперт.

Одним из последствий решения западной киноиндустрии станет рост интернет-пиратства, предположил кинокритик. Такая ситуация нанесет ущерб студиям, так как бороться с этим явлением компаниям будет очень сложно, заключил Кудрявцев.

