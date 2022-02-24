Песков оценил вероятность появления железного занавеса в России

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Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля признал, что у РФ могут возникнуть проблемы с рядом государств.
"Но, так или иначе, у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого", – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Бельгия выступила за то, чтобы Евросоюз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе. Госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявил, что в настоящий момент россияне нежелательны в стране, общий запрет на выдачу виз россиянам не должен быть табуирован.
Бельгия выступила за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам
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