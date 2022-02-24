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политика

01:58

В Чехии планируют ужесточить выдачу виз россиянам

политика

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Правительство Чехии обсуждает вопрос об ужесточении процедуры выдачи виз россиянам. Об этом заявил первый вице-премьер, министр внутренних дел республики Вит Ракушан, сообщает ТАСС.

"Мы (кабмин. – Прим. ред.) говорили о ревизии правил выдачи виз для граждан РФ. Мы говорили, что призовем наших европейских коллег на базе переговорной площадки глав МВД Евросоюза, чтобы граждане РФ могли использовать при поездках в Шенгенскую зону только биометрические паспорта. Это нужно, чтобы у нас была уверенность, что прибывающие к нам действительно являются теми, кому выданы такие паспорта", – сказал Ракушан.

По его словам, рассматривается вопрос о введении гуманитарных виз для россиян. Он добавил, что намерение чешских властей ужесточить визовый режим с Россией является очередным сигналом поддержки Украины и ответом на последние действия российских властей.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности блокады путешествий для россиян. К такому решения власти страны могут прибегнуть в случае обострения ситуации на востоке Украины.

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