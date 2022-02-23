Италия снимет ограничения для российских туристов с 1 марта

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Италия отменит карантин для прибывающих из неевропейских стран с 1 марта и снимет ограничения на въезд россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных структурах страны.

По словам собеседника, туристы из России могут посещать Италию, так как списка разделенных по ограничениям на въезд стран по факту больше нет.

"Если они вакцинировались препаратом, не одобренным европейским агентством EMA, они должны делать тесты, чтобы получить green pass для похода, например, в ресторан или музей", – добавил источник.

Эту информацию агентству подтвердили в министерстве туризма Италии.

Ранее власти Словении отменили все ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе обязательный карантин. Так, приезжающим с 19 февраля не нужно предъявлять на границе сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.

