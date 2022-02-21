Словения сняла ограничения на въезд иностранных туристов

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Власти Словении отменили все ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе обязательный карантин. Так, приезжающим с 19 февраля не нужно предъявлять на границе сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест, говорится на сайте правительства страны.
С 21 февраля в Словении ослабляют антиковидные ограничения в различных сферах. Там возобновляют работу ночные клубы, а в сфере услуг больше не будут действовать ограничения на количество посетителей.
Новые меры распространяются на всех путешественников, в том числе из России.
В ряде государств Европы уже ввели ковидные послабления. В частности, Дания стала первой страной ЕС, которая отменила все ограничения, связанные с пандемией. В Финляндии с 1 февраля ограничения смягчили частично. В частности, там отменен введенный в конце 2021 года контроль на границе для прибывающих в государство из стран Шенгенской зоны.
Норвегия также смягчила правила въезда для иностранцев. Теперь прибывающим в страну независимо от наличия или отсутствия прививки не нужно сдавать тесты на коронавирус.
Правительство Швеции с 9 февраля отменило все ограничения по коронавирусу.
В Словении снизился уровень заражения коронавирусом
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