В ВОЗ заявили, что пандемия может завершиться в 2022 году

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Пандемия коронавируса может подойти к концу в этом году, заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, после волны штамма коронавируса "Омикрон" в мире могут перестать происходить большие всплески заражений.

"Что значит конец пандемии? Это значит, что не будет больших всплесков случаев, но не значит, что вирус уйдет. Огромное число зараженных означает, что вирус имеет возможность мутировать, так что мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Но есть осторожный оптимизм, что крупные вспышки закончатся, когда "Омикрон" обойдет весь земной шар", – рассказала Вуйнович в интервью ТАСС.

Она также выразила мнение, что ношение масок может быть обязательной мерой защиты и после пандемии.

"Мне кажется, это неплохая гигиеническая мера, которую мы можем рассматривать как новую меру", – отметила Вуйнович, добавив, что в странах Дальнего Востока ношение масок является нормой.

Специальный представитель ВОЗ подчеркнула, что пока рано говорить, будут ли маски обязательны, где и в каких помещениях их нужно будет носить.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова предположила, что штамм коронавируса "Омикрон" может сохраниться в человеческой популяции навсегда.

По мнению врача, обозначенная разновидность обладает факторами, которые позволят ей перейти в разряд сезонных вирусов. Мутации "Омикрона" привели к тому, что вирус теперь фиксируется в верхних дыхательных путях и проникает в организм.

