Врач оценил эффективность иммуномодуляторов для профилактики коронавируса

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Иммунолог Николай Крючков рассказал, будут ли эффективны иммуномодуляторы для предотвращения заболевания ОРВИ, гриппом или коронавирусом. Своими соображениями он поделился в эфире радио Sputnik.
Как объяснил специалист, иммуномодуляторы влияют на отдельные части иммунитета человека.
"Они могут влиять, например, на активность отдельных клеток врожденного иммунитета или сразу на врожденный и приобретенный иммунитет, то есть сразу на несколько звеньев иммунитета", – сообщил иммунолог.
Крючков выразил мнение, что подобные препараты не дают человеку защиту от заражения коронавирусом.
"То, что введение препарата может менять, условно, активность интерфероновой системы, еще не значит, что этот препарат будет снижать риски заражения теми или иными инфекционными заболеваниями", – подтвердил иммунолог.
Эксперт добавил, что для проверки эффективности иммуномодуляторов против коронавируса следует проводить дополнительные научные исследования.
"Вероятность того, что они вам навредят, небольшая, но они практически наверняка вам и не помогут", – сказал Крючков.
Он подытожил, что тратить деньги на подобные препараты не следует.
Ранее молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев сообщил, что COVID-19 может стать причиной ускоренного старения. При коронавирусе за десять дней болезни пациент испытывает нагрузку, обычно распределяющуюся на десять лет, считает эксперт.
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 59,7%
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