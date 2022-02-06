Биолог предупредил об ускоренном старении организма из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев предупредил, что коронавирус приводит к ускоренному старению.
По словам специалиста, при этом заболевании организм человека за десять дней испытывает нагрузку, которая обычно распределяется на десять лет. Он подчеркнул, что по этой причине COVID-19 опасен для пожилых людей.
"Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение", – сказал Скулачев в интервью радио Sputnik.
При этом биолог допустил, что коронавирус ускоряет старение обратимым способом. В частности, после полного выздоровления и постковидного синдрома.
"В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту. Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять", – добавил специалист.
Скулачев также подчеркнул, что у вакцинированных людей процесс ускоренного старения организма менее выражен. Биолог объяснил это тем, что у таких пациентов болезнь протекает в более легкой форме.
Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что основным сценарием развития событий с коронавирусом является сокращение продолжительности жизни людей в среднем на десять лет.
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