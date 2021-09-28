Биолог заявила о сокращении продолжительности жизни на 10 лет из-за COVID-19

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Основным сценарием развития событий с коронавирусом является сокращение продолжительности жизни людей в среднем на десять лет. Об этом заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять. <...> У нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Она подчеркнула, что вариант натурального ослабления вируса не исключается, однако за два года пандемии он ослабел совсем незаметно.

"В любой популяции есть естественный отбор. И у человека тоже. <...> Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств", – предположила Баранова.

Она отметила, что у молодых людей есть иммунитет, способный справиться с коронавирусом и множественными иммунизациями, однако к старости болезней становится все больше, теперь одной из них является COVID-19.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико заявил, что после начала массовой вакцинации населения в XX веке продолжительность человеческой жизни увеличилась на 25 лет.