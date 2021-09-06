Фото: depositphotos/fizkes

Почти треть смертей в России приходится на людей трудоспособного возраста. При этом 80 процентов умерших – мужчины, заявила на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80 процентов – это мужская часть населения", – приводит ТАСС слова Голиковой.

Она отметила, что 55 процентов смертей происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Росстат сообщил о росте числа смертей в РФ из-за употребления алкоголя. По данным ведомства, в 2020 году от причин, связанных с употреблением спиртного, скончались 50 435 человек. При этом в 2019 году этот показатель был равен 47 427 людям, что меньше даже числа умерших за 2018 год.