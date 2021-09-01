Эксперты рассказали, ждать ли новую волну коронавируса в России осенью

Ситуация с коронавирусом в России осенью будет во многом зависеть от хода вакцинации. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Он также сделал прогноз, как в ближайшем будущем может развиваться динамика заболеваемости в Москве. Разбираемся, ждать ли новую волну COVID-19 в стране и возможно ли ее предупредить.



Зависит от нас

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России на осень. По его мнению, во многом все будет зависеть от отношения людей к вакцинации.

"Очень сложно прогнозировать. Я думаю, что прогноз сезонный во многом будет зависеть в первую очередь от позиции граждан в отношении вакцинации. Если она будет пассивная, то очевидно, что в сезон будет увеличение", – сказал он.





Денис Проценко главный врач больницы № 40 в Коммунарке Я не буду говорить, волна или не волна, но обычно сезонная заболеваемость есть, и мы ее видели в марте, осенью прошедшего года. Если к вакцинации также будут многие скептически относиться, то у нас опять будет работа, опять будет разворачивание дополнительных коек и будет большое количество больных на ИВЛ.

Что же касается прогнозов относительно динамики заболеваемости в Москве, то, по мнению Проценко, нельзя исключать новую вспышку в конце сентября. "Мы понимаем, что сейчас, сегодня, 1 сентября, многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября – это зона риска, когда будет вспышка", – предположил врач.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян привиться от коронавируса до наступления сезона гриппа.

"Мы начали работу по подготовке к сезонному подъему заболеваемости гриппом. Очень важно, чтобы в этот период подготовки к вакцинации от гриппа население в первую очередь прошло вакцинацию против коронавирусной инфекции", – сказал он.

Министр подчеркнул, что именно профилактика позволяет избежать подъема заболеваемости и тяжелого течения болезни.

Кроме того, по словам Мурашко, в ряде российских регионов, лидирующих по числу вакцинированных граждан, речь идет уже о единичных случаях COVID-19. Он также подчеркнул, что сейчас в России преобладает штамм "Дельта". Против него эффективна отечественная вакцина "Спутник V". Она позволяет избежать госпитализации пациента, если человек заразился этим штаммом, указал министр.



Осень без COVID-потрясений?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 заявил, что угадать, как сложится ситуация с COVID-19 осенью в России, непросто.

"Сложно, потому что уже очень много раз нас коронавирус обманывал. Сейчас по стране порядка 25% вакцинированных... Этого недостаточно для коллективного иммунитета, но у нас огромное количество переболевших, причем больше всего летом болели штаммом "Дельта", летом была самая тяжелая волна, если смотреть по заболеваемости, по смертности – по всей статистике", – сказал эксперт.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Какой-то уровень коллективного иммунитета у нас есть, если к нему еще добавится порядка 10% вакцинированных за осень, то, опять же, с очень важной оговоркой, если не появится еще новый, более серьезный штамм, то я бы сказал, что осень мы пройдем без какого-то всплеска. Но если штамм появится, то мало не покажется.

По мнению специалиста, те, кто сейчас прививаются, снижают смертность и число госпитализаций. Тем не менее вакцина из-за стремительного распространения штамма "Дельта" не уменьшает вероятность заразиться, добавил он. Но при этом в 10–20 раз сокращает вероятность тяжелой формы заболевания, подчеркнул Скулачев.

"Снизить вероятность оказаться в Коммунарке можно единственным способом – вакцинироваться. Доступная нам защита, на данный момент ее хватает", – говорит вирусолог.



Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вместе с тем Скулачев предположил, что вспышки могут случиться в маленьких городах, которые ранее инфекция обходила стороной, а люди там прививались не активно.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Я осторожно-спокойно смотрю на большие города, потому что там все-таки и процент переболевших и вакцинированных высокий, хотя даже тут очень сложно предсказать.

Менее оптимистичный прогноз у врача-терапевта Надежды Чернышовой. По мнению эксперта, всплеск заболеваемости в России осенью будет.

"Дети вернулись в школу и другие учебные заведения... Происходят новые социальные контакты в сравнении с трехмесячной более-менее изоляцией, когда все в каком-то своем кругу варились. Начались школа, транспорт, коллективы, то есть это условия для распространения инфекции. И пока процент привитых у нас очень маленький в сравнении с другими странами", – объяснила свою позицию собеседница Москвы 24.





Надежда Чернышова врач-терапевт Вот когда мы большую часть населения привьем, тогда смело можем говорить о том, что новой волны не будет. Пока я думаю, что всплеск заболеваемости будет. Надеюсь, что не такой выраженный, как в прошлые волны, и надеюсь, что не в таких тяжелых формах, потому что привитых все больше и больше. Но совсем избежать прироста нам вряд ли удастся.

Специалист напомнила, что, несмотря на сделанную прививку или уже перенесенную болезнь, важно беречь себя и носить маску. "Даже если вы сами не заболеете, вирус может попасть на слизистые оболочки, вы будете его переносчиком", – пояснила она.

Кроме того, не стоит забывать о простых способах укрепления иммунитета: достаточное количеств сна, правильное питание, физическая нагрузка и ежедневные прогулки на свежем воздухе, подытожила Чернышова.