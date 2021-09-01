В России разыграют по 100 тыс рублей среди вакцинированных от COVID-19

Привитые россияне могут выиграть 100 тысяч рублей. С 1 сентября правительство запускает программу поощрения вакцинированных. Так, по 1 декабря будет два розыгрыша на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.

Всего будет 1 000 победителей. Их случайным образом определит компьютер на основании данных из Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Выбирать он будет среди всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша.

Принять участие может любой желающий старше 18 лет. Итоги лотереи утвердит специальная тиражная комиссия. Деньги поступят на карту "Мир" в течение шести месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.