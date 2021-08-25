Воробьев назвал приоритетом модернизацию здравоохранения

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что модернизация системы здравоохранения является приоритетным направлением властей. Об этом передает РИА Новости.
Глава региона сообщил, что ежедневно в поликлиники Подмосковья приходят 120 тысяч человек.
"Это самое узкое, чувствительное место, которое мы должны модернизировать", – подчеркнул Воробьев.
Он добавил, что преображать данную сферу нужно очень интенсивно.
Ранее Минтруд разработал проект пилота по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Он призван устранить риск возможного дефицита работников здравоохранения в стране, а также сделать механизм формирования их зарплаты более прозрачным.
Уточняется, что пилот стартует в ноябре 2021 года в Якутии, Севастополе, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях. Он продлится до марта 2022 года.
В мае сервис "Работа.ру" провел опрос, в котором выяснил, работникам каких профессий необходимо повысить зарплаты. Оказалось, что, по мнению 58% россиян, более высоких окладов достойны врачи, они должны превышать 122 тысячи рублей в месяц.
В России хотят создать единую систему здравоохранения
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