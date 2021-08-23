Более 900 ординаторов прошли аккредитацию в кадровом центре Депздрава

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В кадровом центре столичного Депздрава первичную специализированную аккредитацию с мая текущего года прошли более 900 человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В центре молодые специалисты проходят компьютерное тестирование, оценку практических навыков на симуляционном оборудовании, а также тренируются в решении ситуационных задач.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, система столичного здравоохранения постоянно совершенствуется. По ее словам, медучреждения обеспечиваются современным оборудованием, внедряются новые технологии и цифровые сервисы и многое другое.
"Однако все это не заработает без профессиональных компетентных врачей, которые являются ключевым звеном системы. Поэтому в мае мы открыли передовую площадку – кадровый центр Депздрава. Здесь медики подтверждают свои знания и практические навыки. В центре в том числе проводится первичная специализированная аккредитация молодых специалистов перед тем, как они приступают к врачебной практике", – рассказала Ракова.
По ее словам, аккредитацию ординаторы проходили по специальностям "анестезиология-реаниматология", "оториноларингология", "акушерство и гинекология", "психиатрия", "хирургия" и другие.
Ракова подчеркнула, что всего была проведена аккредитация по 16 специальностям. Возможности центра позволяют пройти первичную специализированную аккредитацию по 88 специальностям, добавила вице-мэр.
Ранее Минтруд разработал проект пилота по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Он призван устранить риск возможного дефицита работников здравоохранения в стране, а также сделать механизм формирования их зарплаты более прозрачным.
Уточняется, что пилот стартует в ноябре 2021 года в Якутии, Севастополе, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях. Он продлится до марта 2022 года.
В мае сервис "Работа.ру" провел опрос, в котором выяснил, работникам каких профессий необходимо повысить зарплаты. Оказалось, что, по мнению 58% россиян, более высоких окладов достойны врачи, они должны превышать 122 тысячи рублей в месяц.
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