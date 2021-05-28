В России изменится система оплаты труда медработников – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минтруд разработал проект пилота по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Он призван устранить риск возможного дефицита работников здравоохранения в стране, а также сделать механизм формирования их зарплаты более прозрачным. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы заседания рабочей группы трехсторонней комиссии по трудовым отношениям.

Уточняется, что пилот стартует в ноябре 2021 года в Якутии и Севастополе, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях. Он продлится до марта 2022 года. В этот период зарплаты местного медперсонала будут рассчитываться с учетом двух новых коэффициентов: первый зависит от должности работника, второй – от уровня экономического развития региона. При этом оклады не могут быть меньше, чем на данный момент.

"Наша задача – с помощью этих коэффициентов выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом. Однако полностью равными в различных регионах они не будут", – пояснила глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства ведомства Марина Маслова.

При этом у представителей отрасли остаются вопросы, касательно нововведения. Например, советник главы профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников обратил внимание на тот факт, что трудовой кодекс запрещает дискриминацию оплаты труда по географическому признаку. Так, в Минтруде пояснили, что предварительный коэффициент для Москвы составит 3, для Санкт-Петербурга – 2,5, а для других регионов – 1.

Кроме того, профсоюзы беспокоит и должностной коэффициент. По словам главы профсоюза "Действие" Андрея Коновалова, сейчас во многих медучреждениях существует огромная разница между зарплатой руководителя и его подчиненного.

Подвести итоги пилота Минтруд планирует к концу июня 2022 года. К этому моменту ведомство подготовит постановление, которое введет новую систему оплаты труда медицинских работников и установит источники ее финансирования.

Ранее сервис "Работа.ру" провел опрос, в котором выяснил, работникам каких профессий необходимо повысить зарплаты. Оказалось, что, по мнению 58% россиян, более высоких окладов достойны врачи, они должны превышать 122 тысячи рублей в месяц.

