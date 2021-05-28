В России изменится система оплаты труда медработников – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минтруд разработал проект пилота по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Он призван устранить риск возможного дефицита работников здравоохранения в стране, а также сделать механизм формирования их зарплаты более прозрачным. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы заседания рабочей группы трехсторонней комиссии по трудовым отношениям.
Уточняется, что пилот стартует в ноябре 2021 года в Якутии и Севастополе, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях. Он продлится до марта 2022 года. В этот период зарплаты местного медперсонала будут рассчитываться с учетом двух новых коэффициентов: первый зависит от должности работника, второй – от уровня экономического развития региона. При этом оклады не могут быть меньше, чем на данный момент.
"Наша задача – с помощью этих коэффициентов выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом. Однако полностью равными в различных регионах они не будут", – пояснила глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства ведомства Марина Маслова.
При этом у представителей отрасли остаются вопросы, касательно нововведения. Например, советник главы профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников обратил внимание на тот факт, что трудовой кодекс запрещает дискриминацию оплаты труда по географическому признаку. Так, в Минтруде пояснили, что предварительный коэффициент для Москвы составит 3, для Санкт-Петербурга – 2,5, а для других регионов – 1.
Кроме того, профсоюзы беспокоит и должностной коэффициент. По словам главы профсоюза "Действие" Андрея Коновалова, сейчас во многих медучреждениях существует огромная разница между зарплатой руководителя и его подчиненного.
Подвести итоги пилота Минтруд планирует к концу июня 2022 года. К этому моменту ведомство подготовит постановление, которое введет новую систему оплаты труда медицинских работников и установит источники ее финансирования.
Ранее сервис "Работа.ру" провел опрос, в котором выяснил, работникам каких профессий необходимо повысить зарплаты. Оказалось, что, по мнению 58% россиян, более высоких окладов достойны врачи, они должны превышать 122 тысячи рублей в месяц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: