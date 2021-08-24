Юрист рассказал, что приставы не смогут взыскать долги с разовой выплаты пенсионерам

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Приставы не смогут взыскать долги по оплате ЖКХ, пени и судебные издержки с единовременной выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам. Таким мнением с РИА Новости поделился адвокат Дмитрий Аграновский.



"Когда деньги поступят на счет, приставы не смогут списать их за долги, в том числе за ЖКХ. Это хорошо, потому что долги часто есть у самых малообеспеченных людей, и если отнять у них такие выплаты, то ситуация только усугубится. Это решение можно только приветствовать", – сказал Аграновский.

Адвокат отметил, что особо важные социальные выплаты часто исключают из списка средств, на которые можно наложить взыскание. К ним также относятся и детские пособия. В случае когда у должника появляется доход, приставы вправе арестовать эти деньги.

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, которую произведут в сентябре 2021 года. Уточняется, что, если единовременные средства не были выплачены в сентябре 2021 года, выплата может быть осуществлена позднее. Производить подачу заявлений на выплату пенсионерам не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все нужные бумаги и направит деньги.

Ранее Пенсионный фонд России подготовил проект об автоматическом назначении страховой пенсии по старости. Он может вступить в силу с 1 января 2022 года.