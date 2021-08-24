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Политика

13:23

Песков пояснил, почему россияне должны видеть размер своей будущей пенсии

власть политика

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что граждане должны видеть размер предполагаемой пенсии, это находится в их интересах.

"Граждане должны видеть размер своей пенсии. Доведение информации до граждан – это в интересах граждан. Потому что неоднократно звучали нарекания о достаточно сложной системе, граждане не понимали истинного размера пенсии, они искали в разных источниках. А тут будет доводиться, что называется, из первых рук, это, наоборот, позитивное явление", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии. Он вступит в силу с 2022 года. Как отмечается в документе, сведения о размере будущей пенсии будут получать застрахованные женщины, достигшие 40 лет, а также мужчины от 45 лет, которые еще не получают выплату. Планируется, что информация начнет приходить указанным категориям граждан один раз в три года.

Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Она должна быть произведена в сентябре 2021 года. Утоняется, что, если единовременные средства не были выплачены в сентябре 2021 года, выплата может быть осуществлена позднее.

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