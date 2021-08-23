Минтруд утвердил порядок информирования россиян о размере их будущей пенсии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Минтруд утвердил порядок предоставления россиянам сведений об их предполагаемой сумме пенсии. Соответствующее постановление подписал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Уточняется, что приказ начнет действовать с 2022 года.
"Утвердить порядок предоставления сведений <...> о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению №1", – сообщается на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в документе, сведения о размере будущей пенсии будут получать застрахованные женщины, достигшие 40 лет, а также мужчины от 45 лет, которые еще не получают выплату. Планируется, что информация начнет приходить указанным категориям граждан один раз в три года.
Ранее депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года.
По мнению авторов инициативы, повышение возраста выхода на пенсию влечет за собой ухудшение здоровья людей предпенсионного возраста, вынужденных работать, увеличивает нагрузку на Фонд социального страхования РФ, а также приводит к увеличению смертности пожилых людей, росту безработицы и обращений за инвалидностью.
Позднее в Совфеде оценили вероятность возвращения к прежнему пенсионному возрасту. Как заявлял сенатор Валерий Рязанский, данная инициатива КПРФ является пиар-ходом.
Минтруд будет по-новому оценивать пенсии россиян
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