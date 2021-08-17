В ГД внесли законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.
"Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)... Для того чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как сообщается в документе, повышение возраста выхода на пенсию влечет за собой ухудшение здоровья людей предпенсионного возраста, вынужденных работать, увеличивает нагрузку на Фонд социального страхования РФ, а также приводит к увеличению смертности пожилых людей, росту безработицы и обращений за инвалидностью.
Депутаты считают, что вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов.
Ранее финансист рассказала о новых выплатах для некоторых категорий пенсионеров. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что со следующего года каждый пенсионер начнет получать выплату не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.
В случае если размер пенсии будет ниже показателя, пенсионеру положена доплата до величины минимальной пенсии. Кроме того, со следующего года 25%-ная надбавка к фиксированной пенсии не потребует ежегодного подтверждения.
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