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Каждый пятый россиянин планирует закончить работать до 55 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру" и СберНПФ.
"Каждый пятый опрошенный (20%) отметил, что планирует завершить трудовую деятельность до 55 лет. В аналогичном исследовании прошлого года этот показатель был на 11% выше: завершить карьеру до 55 лет хотели почти треть респондентов (31%)", – говорится в результатах опроса.
По данным опроса, на 16% в сравнении с 2020 годом выросло число жителей России, которые планируют завершать карьеру только после официального выхода на пенсию (58%). А 26% участников опроса сообщили, что собираются продолжать работать до 60–65 лет. При этом чаще такой ответ давали мужчины.
Согласно результатам исследования, 34% респондентов собираются начать подготовку к пенсии, а 9% респондентов уже начали копить на будущее. Еще 8% приобрели недвижимость или собираются ее купить, чтобы обеспечить себя дополнительным доходом после выхода на пенсию.
Ранее эксперт объяснил желание россиян работать на пенсии. Оно объясняется потребностью в самореализации и дополнительном доходе. По словам директора Научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова Вячеслава Бобкова, есть и значительная доля россиян, собирающихся уйти с работы, не дожидаясь пенсии – их насчитывается около 19%. По словам Бобкова, это может говорить о том, что некоторые люди не связывают надежды на будущее с пенсионной системой.
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