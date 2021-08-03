Эксперт объяснил желание россиян работать на пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Желание значительной части россиян работать после достижения пенсионного возраста объясняется потребностью в самореализации и дополнительном доходе, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова Вячеслав Бобков.
"Если есть здоровье, то работа – это важная составляющая жизни любого человека, это самореализация, включение в общество, отсутствие социальной изоляции, да и дополнительный доход не помешает", – заявил он.
При этом, по словам Бобкова, жизненные стратегии разных людей могут изменяться с течением времени: активная позиция может быть во многом обусловлена рабочей деятельностью человека, но по достижении пенсионного возраста от нее может ничего не остаться.
"Сейчас по факту работает примерно 20% пенсионеров. Скорее всего, со временем энтузиазм тех, кто сейчас говорит, что будет работать на пенсии, поубавится. Это зависит от здоровья, от доходов, которые человек будет получать к моменту выхода на пенсию", – полагает эксперт.
Также он заметил тот факт, что есть и значительная доля россиян, собирающихся уйти с работы, не дожидаясь пенсии, – их насчитывается около 19%. Это, по словам Бобкова, может говорить о том, что некоторые люди не связывают надежды на будущее с пенсионной системой.
"Значительная часть работающих не связана с пенсионной системой: структура занятости такова, что много индивидуального предпринимательства, самозанятости, частичной занятости. Доходы от индивидуального бизнеса позволяют иметь накопления независимо от пенсии, это другая жизненная стратегия", – пояснил Бобков.
Согласно опросу, опубликованному РБК, большинство россиян – 42% – не собираются выходить на пенсию по достижении установленного законом возраста и намерены работать до тех пор, пока позволяет здоровье. Выйти на пенсию планируют менее трети граждан – 30%.
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