Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:32

В Госдуму внесут проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам. Документ депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

"Для возврата индексации пенсий работающим пенсионерам требуется корректировка пенсионного законодательства. <...> учитывая поручение предусмотреть в федеральном бюджете средства на возврат индексации, корректировка потребуется в любом случае. И уже в ближайший понедельник мы <...> внесем соответствующий законопроект", – написал парламентарий в телеграм-канале.

Предлагается признать утратившей силу статью 2016 года об отмене индексации страховой пенсии работающих пенсионеров и отменить ее действие с января следующего года, подчеркнул депутат.

"Отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам. Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать", – говорится в пояснительной записке.

По словам Нилова, после отмены индексации пенсии число работающих пенсионеров сократилось с 15,3 миллиона человек до 9,6 миллиона.

Ранее стало известно, что профильным министрам поручено проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Уточнялось, что данный вопрос должны рассмотреть глава Минтруда Антон Котяков, глава Минфина Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Закон об отмене индексаций пенсий работающим пенсионерам в России действует с января 2016 года. Ранее Федерация независимых профсоюзов России направила Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в данную ситуацию. В нем утверждалось, что решение вопроса по изменению материального положения нескольких тысяч пожилых россиян затянулось из-за того, что правительство пока не одобрило ни один из соответствующих законопроектов.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать