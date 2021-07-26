В Госдуму внесут проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам. Документ депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

"Для возврата индексации пенсий работающим пенсионерам требуется корректировка пенсионного законодательства. <...> учитывая поручение предусмотреть в федеральном бюджете средства на возврат индексации, корректировка потребуется в любом случае. И уже в ближайший понедельник мы <...> внесем соответствующий законопроект", – написал парламентарий в телеграм-канале.

Предлагается признать утратившей силу статью 2016 года об отмене индексации страховой пенсии работающих пенсионеров и отменить ее действие с января следующего года, подчеркнул депутат.

"Отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам. Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать", – говорится в пояснительной записке.

По словам Нилова, после отмены индексации пенсии число работающих пенсионеров сократилось с 15,3 миллиона человек до 9,6 миллиона.

Ранее стало известно, что профильным министрам поручено проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Уточнялось, что данный вопрос должны рассмотреть глава Минтруда Антон Котяков, глава Минфина Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Закон об отмене индексаций пенсий работающим пенсионерам в России действует с января 2016 года. Ранее Федерация независимых профсоюзов России направила Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в данную ситуацию. В нем утверждалось, что решение вопроса по изменению материального положения нескольких тысяч пожилых россиян затянулось из-за того, что правительство пока не одобрило ни один из соответствующих законопроектов.