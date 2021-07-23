В РФ проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам – СМИ

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Министрам поручено проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщает РИА Новости.

Уточняется, что данный вопрос должны рассмотреть глава Минтруда Антон Котяков, глава Минфина Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что данный вопрос пока не решен, так как ответ от министерств еще не получен.

Закон об отмене индексаций пенсий работающим пенсионерам в России действует с января 2016 года. Ранее Федерация независимых профсоюзов России направила Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в данную ситуацию. В нем утверждалось, что решение вопроса по изменению материального положения нескольких тысяч пожилых россиян затянулось из-за того, что правительство пока не одобрило ни один из соответствующих законопроектов.

