Профсоюзы обратились к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

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Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Текст опубликован на официальном сайте ФНПР.

В нем утверждается, что решение вопроса по изменению материального положения нескольких тысяч пожилых россиян "затянулось" из-за того, что правительство пока не одобрило ни один из соответствующих законопроектов.

Речь идет о необходимости вернуть работающим пенсионерам недоплаченные суммы и восстановлении индексации.

С 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению Шмакова, решение о приостановке индексации для этой категории граждан было неправильным.

Ранее кабмин сообщал о проработке вопроса об индексации пенсий работающих пенсионеров в соответствии с поручением президента России.