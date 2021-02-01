Кабмин проработал вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину предоставить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров до 1 февраля.

"По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Предложения по этому вопросу подготовлены", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Там уточнили, что доклад направлен в администрацию президента.

На ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Позднее президент уточнил, что этот вопрос требует детального рассмотрения.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков отметил, что принятое в 2016 году решение о приостановке индексации для этой категории граждан было неправильным. Он подчеркнул, что те компенсационные эффекты, которые начисляются работающим пенсионерам, не покрывают потери работающих пенсионеров от отсутствия индексации.

Он напомнил, что работающие пенсионеры делают отчисления в Пенсионный фонд. И если раньше доход от этого составлял 70 миллиардов рублей, то после ухода этой категории граждан с работы потери бюджета составили около 500 миллиардов рублей, уточнил Шмаков.