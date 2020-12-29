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Президент России Владимир Путин призвал рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров, передает РИА Новости.

На встрече с главой государства глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков отметил, что принятое в 2016 году решение о приостановке индексации для этой категории граждан было неправильным. Он подчеркнул, что те компенсационные эффекты, которые начисляются работающим пенсионерам, не покрывают потери работающих пенсионеров от отсутствия индексации.

"Это решение привело к прекращению работы многими пенсионерами, которые до этого продолжали еще работать, оставаясь на пенсии", – заявил Шмаков.

Он напомнил, что работающие пенсионеры делают отчисления в Пенсионный фонд. И если раньше доход от этого составлял 70 миллиардов рублей, то после ухода этой категории граждан с работы потери бюджета составили около 500 миллиардов рублей.

Шмаков призвал возвратиться к этому вопросу. Он отметил, что отсутствие индексации пенсий фактически является нарушением Конституции.

"Если человек свою пенсию заработал, заслужил ее тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть", – подчеркнул Шмаков.

Путин в ответ заявил, что будет сказано, что эта пенсия и так индексируется, однако она просто не выплачивается сейчас, пока данная категория граждан работает.

"Но, тем не менее, вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", – отметил Путин.

После этого Шмаков заявил, что к этой проблеме необходимо подойти серьезно, поскольку это позволит снять возникающее недоверие и напряжение. Путин в ответ сообщил, что здесь действительно присутствует элемент несправедливости, который связан с недостаточной индексацией.

Шмаков также подчеркнул, что основные направления развития пенсионной системы также не завершены. Он отметил, что необходимо продолжить дискуссии об ее совершенствовании, поскольку имеются разные категории занятых, которым нужно делать разные, но сопрягаемые пенсионные системы.

"Здесь очень тонкая вещь, надо, чтобы специалисты продолжили работу над этой сложной темой", – заявил Шмаков.

Ранее стало известно, что страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3% с 1 января 2021 года. Отмечалось, что они будут проиндексированы выше инфляции, и такая тенденция сохранится в последующие годы.