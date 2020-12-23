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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3% с 1 января 2021 года.

"Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3%, то есть выше инфляции", – сказала она на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По ее словам, в последующие годы такая тенденция сохранится.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ в 2021 году ожидается в районе 4,0–4,1%. При этом пенсии будут проиндексированы выше инфляции – на уровне 6,3%, отметил глава государства.

