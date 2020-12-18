ЦБ снова отсрочил обязательное зачисление пенсий на карты "Мир"

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Банк России вновь продлил срок перехода пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" до 1 июля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение в ЦБ объяснили трудностями пандемии, из-за которых пожилым людям необходимо соблюдать режим самоизоляции.

"В текущих условиях крайне важно, чтобы пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не беспокоились по поводу перевода пенсий на карты "Мир" и получения новых карт и в первую очередь заботились о своем здоровье. Именно поэтому было принято решение о переносе срока. Пенсии по-прежнему будут начисляться на те карты, которые есть у пенсионеров", – сообщает пресс-служба Банка России.

Также регулятор дал банкам рекомендацию продлить до 1 июля 2021 года осуществление операций по зачислению пенсий и социальных выплат на карты пенсионеров в случае истечения их срока действия. Кроме того, ЦБ рекомендует банкам доставлять карты "Мир" на дом.

"В настоящий момент многие банки доставляют карты "Мир" для своих клиентов на дом. И мы рекомендуем им продолжить эту практику", – сказали в пресс-службе.

По данным ЦБ, на данный момент более 96% пенсионеров уже перешли на карты "Мир", однако небольшой процент пенсионеров не успел их получить из-за пандемии COVID-19.

Ранее срок обязательного перехода пенсионеров на карты "Мир" перенесли с 1 июля 2020 года на 31 декабря 2020 года.

В Пенсионном фонде России сообщали, что переход на карты "Мир" никак не отразится на выплатах пенсионерам. Так, получателям пенсии или иной выплаты из ПФР необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ по месту регистрации.