ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир" до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пенсионеры смогут перейти на карты национальной платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года. Такое решение принял Центробанк России, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала "Россия 1".
Бакина отметила, что большинство пенсионеров в стране уже пользуются картами "Мир".
"Но тем не менее есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря", – подчеркнула Бакина.
Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что переход на карты "Мир" никак не отразится на выплатах пенсионерам.
Так, получателям пенсии или иной выплаты из ПФР необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ по месту регистрации.
Также Владимир Путин заявил, что пенсии в России в 2021 году проиндексируют на 6,3 процента.
Социальные выплаты с 1 октября будут начисляться на карту "Мир"
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