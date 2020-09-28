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Экономика

20:51

ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир" до конца года

общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пенсионеры смогут перейти на карты национальной платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года. Такое решение принял Центробанк России, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала "Россия 1".

Бакина отметила, что большинство пенсионеров в стране уже пользуются картами "Мир".

"Но тем не менее есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря", – подчеркнула Бакина.

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что переход на карты "Мир" никак не отразится на выплатах пенсионерам.

Так, получателям пенсии или иной выплаты из ПФР необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ по месту регистрации.

Также Владимир Путин заявил, что пенсии в России в 2021 году проиндексируют на 6,3 процента.

Социальные выплаты с 1 октября будут начисляться на карту "Мир"

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