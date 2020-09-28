В Госдуме предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает News.ru.
"Эти пенсионеры обеспечивают начисление подоходного налога и взносов во все социальные фонды. Несправедливо, что им могут начислить пенсию 1 апреля только на три балла, примерно на 300 рублей. И это не зависит от того, сколько он заработал. Мы должны быть благодарны пенсионерам, которые продолжают работать", – отметил депутат.
По словам парламентария, из-за этого многим работающим пенсионерам приходится идти на хитрости. К примеру, некоторые увольняются перед индексацией, а после снова трудоустраиваются или работают без официального оформления.
В сентябре министерство труда РФ объявило, что в 2021 году среднегодовой размер пенсии по старости вырастет на 6,3%. Таким образом, выплата составит 17 443 рубля. Индексация коснется и социальных пенсий, но на уровне 2,6%.
Ранее жители России назвали желаемый размер пенсии. В среднем россияне в старости хотели бы получать 59 тысяч рублей в месяц. При этом мужчины желают иметь выплаты в размере 61 тысячи, а женщины – 56 тысяч. Отмечается, что желаемый размер пенсионных выплат зависит от региона проживания граждан.
Россиянам старше 80 лет увеличат пенсию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: