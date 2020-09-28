В Госдуме предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает News.ru.

"Эти пенсионеры обеспечивают начисление подоходного налога и взносов во все социальные фонды. Несправедливо, что им могут начислить пенсию 1 апреля только на три балла, примерно на 300 рублей. И это не зависит от того, сколько он заработал. Мы должны быть благодарны пенсионерам, которые продолжают работать", – отметил депутат.

По словам парламентария, из-за этого многим работающим пенсионерам приходится идти на хитрости. К примеру, некоторые увольняются перед индексацией, а после снова трудоустраиваются или работают без официального оформления.

В сентябре министерство труда РФ объявило, что в 2021 году среднегодовой размер пенсии по старости вырастет на 6,3%. Таким образом, выплата составит 17 443 рубля. Индексация коснется и социальных пенсий, но на уровне 2,6%.

Ранее жители России назвали желаемый размер пенсии. В среднем россияне в старости хотели бы получать 59 тысяч рублей в месяц. При этом мужчины желают иметь выплаты в размере 61 тысячи, а женщины – 56 тысяч. Отмечается, что желаемый размер пенсионных выплат зависит от региона проживания граждан.