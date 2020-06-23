Размер страховой пенсии по старости планируют увеличить в РФ

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Средний размер пенсионных выплат в России в 2021 году может подняться до 17 432 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.

Размер индексаций в 2021 году составит 6,3%. В 2022 году этот показатель остановится на отметке в 5,9%, в 2023 году – 5,6%. Таким образом, согласно документу, средний размер пенсии может составить до 18 357 рублей в 2022 году, до 19 283 рублей – в 2023 году.

Помимо ежегодной индексации, расходы на выплаты определяются прогнозируемыми темпами роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Из проекта исходит, что в 2021 году он составит 1,5%, в 2022 году – 3,9%, в 2023 году – 3,7%.

В документе отмечается, что в 2021–2023 годах не планируется повышение размеров накопительной части и срочной пенсионной выплаты. Считается, что среднегодовые размеры пенсии составят 9 977 рублей в 2021 году, 10 307 рублей – в 2022 году, 10 693 рубля – в 2023 году.

Ранее Госдума приняла закон, в котором прописана индексация выплат для пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями несовершеннолетних, с 1 июля 2020 года. Расходы на возобновление индексации для данной категории составят 720 миллионов рублей.