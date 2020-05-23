В Госдуме прокомментировали возможность снижения пенсионного возраста

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Заместитель руководителя фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал слова доцентра РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой о возможности снижения пенсионного возраста в случае возникновения критической ситуации на рынке труда.

Он отметил, что в настоящее время подобная мера вряд ли доступна к реализации. Нилов считает, что власти активно экономят на том, что на пенсию уходит меньше людей.

"Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению, <…> потому что достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что у нас сейчас идет еще переходный период", – его Нилова РИА Новости.

Он добавил, что в случае возникновения безработицы власти смогут сосредоточиться на поддержке различных отраслей, увеличении потенциала для переобучения и переквалификации, а также на усилении работы центра занятости. Замруководителя ЛДПР объяснил, что в таком случае государство также может пойти на создание благоприятных условий для трудоустройства молодежи и представителей предпенсионного возраста.

Ранее Мирзабалаева заявила, что в случае критической ситуации на рынке труда людям предпенсионного возраста могут позволить раньше выйти на пенсию. Это связано с тем, что рабочие места необходимо будет предоставлять молодежи, которые столкнутся с проблемами с трудоустройством.