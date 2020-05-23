Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возраст выхода на пенсию в России могут сократить только в том случае, если ситуация на рынке труда дойдет до критического уровня. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

"Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5–2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных", – отметила Мирзабалаева.

Ранее Минэкономразвития представило в правительство план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. В частности, в качестве антикризисной меры обсуждалась мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию.

В апреле правительство РФ продлило выплату пенсий россиянам за границей. Положенные денежные средства будут поступать на счета граждан России до 1 июля.

При этом россиянам не надо будет предоставлять документальное подтверждение факта нахождения. Также не потребуется подтверждать принадлежность к гражданству РФ и выполнение или невыполнение оплачиваемой работы.

