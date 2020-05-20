Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:01

Правительству предложили смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

общество

Фото: Depositphotos

Минэкономразвития представило в правительство план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Как пишет газета "Известия", в частности, в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию.

Так, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года, несмотря на общий размер стажа.

Вместе с тем предлагается повысить минимальную величину пособия по безработице в три раза – до 4,5 тысячи рублей на три месяца с мая 2020 года.

На тот же срок планируется приравнять размер выплат для индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тысячи рублей).

Минэкономразвития ранее сообщило, что 180,3 тысячи предпринимателей малого и среднего бизнеса получили выплаты в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника компании.

Данные меры реализуются в рамках поручения президента России Владимира Путина о предоставлении малым и средним предприятиям помощи от государства.

Выплаты по накопительной части пенсии сократят

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать