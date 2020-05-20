Правительству предложили смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

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Минэкономразвития представило в правительство план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Как пишет газета "Известия", в частности, в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию.

Так, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года, несмотря на общий размер стажа.

Вместе с тем предлагается повысить минимальную величину пособия по безработице в три раза – до 4,5 тысячи рублей на три месяца с мая 2020 года.

На тот же срок планируется приравнять размер выплат для индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тысячи рублей).

Минэкономразвития ранее сообщило, что 180,3 тысячи предпринимателей малого и среднего бизнеса получили выплаты в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника компании.

Данные меры реализуются в рамках поручения президента России Владимира Путина о предоставлении малым и средним предприятиям помощи от государства.