ГД приняла закон, повышающий пособие по уходу за детьми до 1,5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, повышающий минимальный размер пособия по уходу за детьми до 1,5 лет для неработающих граждан, сообщает ИА "НСН".

Инициатива была одобрена в рамках закона о неотложных мерах поддержки граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса. В соответствии с ней безработные будут получать 6752 рубля в месяц вне зависимости от количества детей.

Закон также предусматривает увеличение пособия для тех, кто стал неработающим во время декретного отпуска. В соответствии с документом они будут получать 13 504 рубля вместо 6 тысяч, выплачиваемых до этого.

До этого пособие на первого ребенка составляло 1,5 тысячи рублей. В случае наличие двоих или более детей наработающие граждане получали выплату в размере 3 тысяч рублей.

Кроме того, в законопроект о неотложных мерах поддержки граждан и экономики вошла инициатива о защите выплат 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда. Кроме того, закон позволяет правительству закреплять порядок проведения итоговой аттестации и вступительных испытаний при приеме на учебе по программам бакалавриата и специалитета.

Также Госдума приняла закон о дополнительных мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций в условиях распространения коронавируса. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, закон позволит снизить издержки для организаций, которые помогают другим предприятиям и НКО в борьбе с коронавирусом.