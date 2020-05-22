ГД приняла закон, повышающий пособие по уходу за детьми до 1,5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, повышающий минимальный размер пособия по уходу за детьми до 1,5 лет для неработающих граждан, сообщает ИА "НСН".
Инициатива была одобрена в рамках закона о неотложных мерах поддержки граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса. В соответствии с ней безработные будут получать 6752 рубля в месяц вне зависимости от количества детей.
Закон также предусматривает увеличение пособия для тех, кто стал неработающим во время декретного отпуска. В соответствии с документом они будут получать 13 504 рубля вместо 6 тысяч, выплачиваемых до этого.
До этого пособие на первого ребенка составляло 1,5 тысячи рублей. В случае наличие двоих или более детей наработающие граждане получали выплату в размере 3 тысяч рублей.
Кроме того, в законопроект о неотложных мерах поддержки граждан и экономики вошла инициатива о защите выплат 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда. Кроме того, закон позволяет правительству закреплять порядок проведения итоговой аттестации и вступительных испытаний при приеме на учебе по программам бакалавриата и специалитета.
Также Госдума приняла закон о дополнительных мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций в условиях распространения коронавируса. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, закон позволит снизить издержки для организаций, которые помогают другим предприятиям и НКО в борьбе с коронавирусом.
Госдума удваивает размер минимального пособия по уходу за первым ребенком
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: