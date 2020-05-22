ГД приняла закон о выплатах родным погибших военных

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому предоставляется право членам семьи погибшего военного получить за него денежную выплату, не полученную вовремя.

Теперь члены семьи погибшего военного смогут получить причитающееся ему денежное довольствие, не полученное им вовремя, за весь месяц, в котором военнослужащий погиб. Исключение составляют премии, выплачиваемые за время фактического исполнения обязанностей.

Также родственники погибших смогут получить компенсацию взамен положенных военному вещевого имущества и пайка, а также компенсацию за каждые положенные военнослужащему дополнительные сутки отдыха.

Ранее Владимир Путин подписал указ об изменении Дисциплинарного устава ВС РФ, ужесточающий правила в плане использования смартфонов и общения со СМИ для военнослужащих.

К грубым дисциплинарным нарушениям относится нарушение запрета предоставлять СМИ сведения о воинской службе, а также ношение при себе гаджетов при выполнении задач в условиях ЧП или военного положения, во время боевых действий.