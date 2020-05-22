ГД приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о дополнительных мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций в условиях пандемии коронавируса, сообщает Агентство "Москва".

Ранее законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента правительством России. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что закон позволит снизить налоговые издержки для организаций, которые помогают другим предприятиям и НКО в борьбе с последствиями распространения коронавируса. Затраты на приобретение имущества, предназначенного для противодействию COVID-19, будут рассматриваться как расходы, связанные с производством.

Так, законопроектом предусмотрено возвращение самозанятым суммы, равной оплаченным налогам за 2019 год. Кроме того, денежные выплаты с 15 апреля по 15 июня за особые условия труда и дополнительную нагрузку, выполненную социальными работниками и сотрудниками стационаров, будут освобождены от НДФЛ.

От налоговых выплат за II квартал 2020 года также освобождаются предприятия малого и среднего бизнеса в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Данная мера касается и социально ориентированых некоммерческих организаций.

Законом также предусмотрена поддержка индивидуальных предпринимателей, которые не являются работодателями и которые заняты в проблемных отраслях. Согласно законопроекту, для них установлен страховой взнос на обязательное пенсионное обеспечение в размере 20 318 рублей. Данная сумма соответствует фиксированному размеру за расчетный период 2020 года.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о неотложных мерах, направленных на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, им предусмотрены единые размеры пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан в размере 6 752 рублей на каждого ребенка.