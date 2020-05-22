В Госдуме оценили идею повысить возраст продажи алкоголя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам российской Конституции и Гражданского кодекса, заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.

"С точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и в Гражданском кодексе", – заявил Крашенинников.

Ранее стало известно, что Совет Федерации планирует рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом заявил первый заместитель главы социального комитета палаты Валерий Рязанский.

Также инициативу поддержал Минздрав. Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что новые правила приведут к уменьшению числа ДТП и преступлений.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с Москвой 24 поддержал идею повышения возраста продажи алкогольной продукции до 21 года. По его мнению, чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем быстрее у него возникнут проблемы со здоровьем.