Совфед выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации планирует рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, заявил первый заместитель главы социального комитета палаты Валерий Рязанский. Об этом сообщает РИА Новости.
Рязанский подчеркнул, что в Совфеде готовят свои предложения, после чего их внесут в проект постановления по итогам "правительственного часа", который состоится 20 мая.
По его словам, в условиях ситуации с COVID-19 тема здоровья граждан "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет".
Инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя поддержали и в Минздраве. Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что новые правила приведут к уменьшению числа ДТП и преступлений.
На сегодняшний день спиртное в России могут приобрести граждане, достигшие 18 лет.
В начале мая в России вступил в силу закон, который предусматривает запрет продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. При этом регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные условия, включая полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин ранее заявил, что все ограничительные меры должны решаться на муниципальном уровне.
Минздрав России поддерживает инициативу о продаже алкоголя с 21 года
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