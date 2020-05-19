Совфед выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

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Совет Федерации планирует рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, заявил первый заместитель главы социального комитета палаты Валерий Рязанский. Об этом сообщает РИА Новости.

Рязанский подчеркнул, что в Совфеде готовят свои предложения, после чего их внесут в проект постановления по итогам "правительственного часа", который состоится 20 мая.

По его словам, в условиях ситуации с COVID-19 тема здоровья граждан "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет".

Инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя поддержали и в Минздраве. Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что новые правила приведут к уменьшению числа ДТП и преступлений.

На сегодняшний день спиртное в России могут приобрести граждане, достигшие 18 лет.

В начале мая в России вступил в силу закон, который предусматривает запрет продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. При этом регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные условия, включая полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин ранее заявил, что все ограничительные меры должны решаться на муниципальном уровне.

