В Минздраве поддержали идею повысить возраст продажи алкоголя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минздрав России поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года. Замглавы ведомства Олег Салагай сообщил, что новые правила приведут к уменьшению числа ДТП и преступлений, передает РИА Новости.

До этого первый заместитель главы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский говорил, что СФ планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя. Сейчас спиртное в России могут приобрести граждане, достигшие 18 лет.

"Министерство здравоохранения поддерживает инициативы по увеличению возраста продажи алкоголя, поскольку известно, что потребление алкоголя, особенно крепкого, ассоциировано с повышением риска смерти в трудоспособном возрасте", – поделился Салагай. По его словам, получится сократить не только риски для здоровья у людей, касающиеся отравления алкоголем, но и других негативных социальных последствий.

Ранее в Минэкономразвития не поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года. Подобный закон лишь усложнит работу продавцам магазинов, посчитали в ведомстве. Однако в России действует запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные условия, включая полный запрет розничной продажи.

В период самоизоляции потребление спиртного выросло на 2-3%. За время пандемии COVID-19 россияне стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением спиртного. Кроме того, в Минздраве предупредили, что даже небольшие порции алкоголя плохо влияют на организм.