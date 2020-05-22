В Госдуме предложили пересчитывать стоимость услуг ЖКХ из-за некачественной уборки дворов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов предложил ввести перерасчет стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства в случае некачественной уборки общественных пространств.

Он отметил, что введение штрафов за плохую очистку дворов и подъездов не будет способствовать улучшению качества услуг. Пахомов считает, что вместо этого лучше ввести перерасчет стоимости ЖКХ для жителей.

"Я считаю более эффективным способом наказания – метод перерасчета оказанной услуги. Это и жители чувствуют, это больно и компаниям, которые некачественные услуги предоставляют", – рассказал Агентству "Москва" Пахомов.

Касаясь механизма предполагаемого перерасчета, депутат Госдумы рассказал, что в случае некачественной уборки общественных пространств в следующем месяце гражданин будет платить меньше за услуги ЖКХ. Пахомов подчеркнул, что те, кто плохо осуществляет оказание услуг, не боятся штрафов.

Таким образом депутат прокомментировал инициативу Совета Федерации РФ о внесении в новом КоАП ответственности за несвоевременную или некачественную уборку общественных пространств.

Ранее Роспотребнадзор разъяснил порядок оплаты услуг ЖКХ в условиях самоизоляции. В агентстве призвали россиян платить в режиме онлайн с помощью банковских сервисов во избежание отсрочки. Узнать о начислениях за коммунальные услуги можно в электронной системе ГИС ЖКХ.