Роспотребнадзор разъяснил порядок оплаты услуг ЖКХ в самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Роспотребнадзоре призвали оплачивать услуги ЖКХ в режиме онлайн с помощью банковских сервисов во избежание просрочки, сообщает "Вечерняя Москва".

Получить информацию об управляющих и ресурсоснабжающих компаниях, а также начислениях за коммунальные услуги можно в электронной системе ГИС ЖКХ. Там можно проконтролировать качество предоставляемых услуг и узнать о выполнении программ по капремонту и переселению из аварийного жилья.

Информация, уточняющая порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях самоизоляции появилась на сайте надзорного ведомства 15 мая.

Ранее правительство России отменило начисление пени за неоплаченные услуги ЖКХ.

В Москве штрафы и пени за несвоевременную или внесенную не в полном объеме плату за коммунальные услуги не будут начисляться до 1 января 2021 года должникам.

Это касается таких услуг, как газо-, электро-, водо-, теплоснабжение. Также не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт, от уплаты которых москвичи освобождены с 1 апреля до 30 июня 2020 года, и за содержание жилого помещения.

Все платежи можно провести удаленно через личные кабинеты на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru, а также на сайтах предприятий комплекса городского хозяйства.