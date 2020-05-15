Роспотребнадзор разъяснил порядок оплаты услуг ЖКХ в самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Роспотребнадзоре призвали оплачивать услуги ЖКХ в режиме онлайн с помощью банковских сервисов во избежание просрочки, сообщает "Вечерняя Москва".
Получить информацию об управляющих и ресурсоснабжающих компаниях, а также начислениях за коммунальные услуги можно в электронной системе ГИС ЖКХ. Там можно проконтролировать качество предоставляемых услуг и узнать о выполнении программ по капремонту и переселению из аварийного жилья.
Информация, уточняющая порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях самоизоляции появилась на сайте надзорного ведомства 15 мая.
Ранее правительство России отменило начисление пени за неоплаченные услуги ЖКХ.
В Москве штрафы и пени за несвоевременную или внесенную не в полном объеме плату за коммунальные услуги не будут начисляться до 1 января 2021 года должникам.
Это касается таких услуг, как газо-, электро-, водо-, теплоснабжение. Также не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт, от уплаты которых москвичи освобождены с 1 апреля до 30 июня 2020 года, и за содержание жилого помещения.
Все платежи можно провести удаленно через личные кабинеты на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru, а также на сайтах предприятий комплекса городского хозяйства.
В Москве не будут отключать горячую воду до 1 июля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: