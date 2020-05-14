В Совфеде предложили не повышать тарифы на газ и электроэнергию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за пандемии коронавируса. Предложение поддержали в Госдуме. Письмо с инициативой направлено и. о. премьер-министра Андрею Белоусову, сообщает газета "Известия".
Член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов отмечает, что многие потеряли работу, а сохранение цен на текущем уровне поможет гражданам и несильно отразится на прибыли энергетических монополий.
С аналогичным предложением в апреле выступила Федеральная антимонопольная служба. При этом замруководителя ведомства Виталий Королев называл заморозку цен на электроэнергию крайней мерой.
В ассоциации "Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций" отметили, что при принятии тарифно-балансовых решений на 2020 год не учли дополнительные затраты сетевых компаний на защиту персонала и оперативное подключение построенных объектов здравоохранения.
Ранее в Госдуме заявили, что в РФ можно оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии текущего года на уровне прошлого. Депутат Иван Сухарев подчеркнул, что по закону предельный размер повышения тарифов на услуги ЖКХ государство определяет каждый год.
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