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Москва 24

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Политика

09:19

В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

власть политика ЖКХ общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России можно оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии текущего года на уровне прошлого. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сухарев подчеркнул, что по закону предельный размер повышения тарифов на услуги ЖКХ государство определяет каждый год.

Согласно распоряжению кабмина, индексация тарифов во второй половине этого года составит в среднем 4%, при этом за тот же период прошлого года средний размер индексации составлял 2,4%. По словам депутата, в некоторых российских регионах тарифы ЖКХ возрастут в два и более раза.

Сухарев отметил, что его предложение направлено на недопущение резкого увеличения расходов на услуги ЖКХ на фоне пандемии коронавируса.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.

Речь идет о плате за газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию и вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут.

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