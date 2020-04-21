В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В России можно оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии текущего года на уровне прошлого. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина.
Сухарев подчеркнул, что по закону предельный размер повышения тарифов на услуги ЖКХ государство определяет каждый год.
Согласно распоряжению кабмина, индексация тарифов во второй половине этого года составит в среднем 4%, при этом за тот же период прошлого года средний размер индексации составлял 2,4%. По словам депутата, в некоторых российских регионах тарифы ЖКХ возрастут в два и более раза.
Сухарев отметил, что его предложение направлено на недопущение резкого увеличения расходов на услуги ЖКХ на фоне пандемии коронавируса.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Речь идет о плате за газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию и вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: