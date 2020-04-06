Правительство введет мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги, сообщает RT.

Речь идет о плате за газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию и вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут.

Не будут начисляться пени и за просрочку взносов, за капремонт. Льготный период продлится до 1 января 2021 года.

Ранее в Москве временно запретили принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи для самоизолированных горожан.

Расход на услуги ЖКУ россиян может вырасти на 30%. По словам главы Центра муниципальной экономики и права Бориса Хмельникова, рост будет связан с большим потреблением электроэнергии и воды в условиях самоизоляции.