Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки граждан и экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах, направленных на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Документ устанавливает единый размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан. Пособие будет выплачиваться на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения и составит 6 752 рубля.

Во втором чтении принята поправка, по которой единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 лет до 16 лет защитят от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.

Правительство наделяется полномочием по установлению особенностей отмены либо переноса бронирования мест в гостиницах. Это касается в том числе порядка, сроков и условий возврата денег заказчикам. Турист сможет вернуть средства, уплаченные за продукт, как от туроператора, так и от турагента.

Закон также дает кабмину право закреплять порядок проведения государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний при приеме на учебу по программам бакалавриата и специалитета. Правительство получает полномочие устанавливать особенности оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицины.

Предусматривается отсрочка по уплате штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней вместо 60. Расширяется список сфер, на которые будет распространяться принцип "лицензия автоматом".

Арендаторы из наиболее пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться от договора аренды и не возмещать убытки, но обеспечительный платеж останется у арендодателя. Это право должно быть связано с тем, что арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы и ему отказали.

Накануне Владимир Путин поручил правительству России совместно с Центробанком проработать вопрос по снижению ставки по образовательным кредитам до 3%.

По словам президента, у молодых людей должна быть возможность платить за учебу за счет образовательного кредита на максимально льготных условиях.