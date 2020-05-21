Путин поручил проработать вопрос по снижению ставки по образовательным кредитам до 3%

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с Центробанком проработать вопрос по снижению ставки по образовательным кредитам до 3%. Об этом глава государства заявил на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Как сообщил Путин, у молодых людей должна быть возможность платить за учебу за счет образовательного кредита на максимально льготных условия.
"В этой связи прошу правительство совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8 до 3% и продлить срок погашения таких кредитов, а на этапе их выплат увеличить размер налогового вычета", – сказал президент.
Кроме того, он подчеркнул, что вычеты надо предоставлять как на сам кредит, так и на проценты.
Ранее стало известно, что выпускники в 2020 году будут сдавать только два предмета ЕГЭ. Закончившим обучение надо сдать два ЕГЭ по выбору для поступления в высшие учебные заведения.
Так, вузы начнут прием документов от выпускников школ в июле. "При таком графике зачисление пройдет в более сжатые сроки, чем обычно, но учебный год вузы настроены начать 1 сентября", – говорил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Можно ли отказаться служить, сославшись на пандемию коронавируса
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