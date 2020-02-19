В ПФР объяснили особенности перехода пенсионеров на карты "Мир"

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В Пенсионном фонде России отметили, что переход на карты платежной системы "Мир" никак не отражается на выплатах пенсионерам, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новые банковские карты должны выдать всем, у кого срок старого счета подошел к концу. Однако картами "Мир" должны обеспечить всех пенсионеров не позднее 1 июля 2020 года.

При этом в пресс-службе Пенсионного фонда России отметили, что способ доставки пенсии может определить лишь сам пенсионер. У него есть возможность выбрать как организацию, которая будет осуществлять выплаты, так и способ доставки денег.

Ранее стало известно, что с 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1%. Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырех миллионов пенсионеров.

Также появилась информация, что пенсии россиян могут увеличиться в среднем на 16,5 тысячи рублей благодаря системе гарантированного пенсионного плана.