Неизвестная под видом работника ПФР украла у пенсионерки 1,5 млн рублей

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Неизвестная под видом сотрудника Пенсионного фонда России украла из квартиры пенсионерки на юго-востоке столицы 1,5 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Как уточняется, в полицию обратилась 89-летняя женщина, которая заявила, что из ее квартиры, расположенной на улице Верхние поля, украли 1,5 миллиона рублей.

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что к заявительнице пришла неизвестная и представившись сотрудником Пенсионного фонда, под предлогом замены денежных средств, совершила кражу 1,5 миллиона рублей, принадлежащих пенсионерке", – сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее стало известно, что из квартиры на северо-западе Москвы украли валюту и украшения на 7 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, неустановленный злоумышленник подобрал ключи к двери и проник в помещение. Помимо денег и драгоценностей, вор также похитил документы и ключи от дорогого автомобиля.

