В России изменится порядок получения пенсий на карту

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир", сообщает РИА Новости.
Граждане, которые не хотят или не могут пользоваться картой, смогут получать выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.
Получателям пособий на детей нужно обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты. Сделать это нужно в том случае, если до этого получатели не подавали такого заявления или не предоставляли данные своей карты "Мир".
Получателям пенсии или иной выплаты из ПФР, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ по месту регистрации.
Некоторые кредитные организации помогают своим клиентам в подготовке заявления на доставку пенсии и самостоятельно отправляют его в ПФР с помощью портала Госуслуг. О такой возможности следует уточнять в банке, выдавшем карту.
В Национальной системе платежных карт (НСПК) уточнили, что на национальную карту переведут в первую очередь пенсии и иные социальные выплаты, проходящие через Пенсионный фонд.
Также это касается различных госпособий, назначаемых при рождении ребенка: пособие по беременности и родам, пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Также на карту "Мир" будут начислять ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и ежемесячные денежные выплаты, которые назначаются при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 3-х лет.
Ранее сообщалось, что пенсии в России в 2021 году проиндексируют на 6,3%. По словам Владимира Путина, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году.
Также Путин заявил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.
Счетная палата посчитала, что реальный размер назначенных пенсий в РФ за 2019 год вырос на 1,5% по сравнению с 2018 годом. Средний размер страховой пенсии составил 14 608 рублей.
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий
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